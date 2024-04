Colombo arbitro di Milan-Inter: quasi solo derby nei precedenti! Ma non di Milano

Colombo sarà l’arbitro di Milan-Inter, partita della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Como, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Milan-Inter sarà la quarta partita per Andrea Colombo come arbitro dei nerazzurri. Il suo esordio con l’Inter risale al 7 novembre 2022, in un turno infrasettimanale col Bologna. Al Meazza è goleada: vittoria per 6-1, con un rigore concesso al VAR per fallo di mano di Joaquin Sosa su tiro di Edin Dzeko (momentaneo 5-1). Poi è riapparso solo in dei… derby. Non di Milano, ma regionali: lombardi. E con la particolarità che fa sì che, per la prima volta, la stracittadina abbia arbitri della stessa regione sia all’andata sia al ritorno.

Milan-Inter, i precedenti con l’arbitro Colombo

IL BILANCIO – Con Colombo tre partite dirette e altrettante vittorie, con ben dodici gol fatti e uno subito. Ha diretto l’esordio stagionale, il primo derby lombardo: la vittoria per 2-0 sul Monza del 19 agosto, alla prima giornata. Poi il 4-0 contro l’Atalanta dello scorso 28 febbraio, molto contestato ma corretto. Questo perché era giusto annullare lo 0-1 di Charles De Ketelaere, per un precedente fallo di mano di Aleksej Miranchuk. Ed era giusto dare il rigore del momentaneo 3-0, per un fallo di mano su cross dove il pallone non era uscito (ma l’assistente, dopo l’irregolarità, aveva alzato la bandierina). Qui era intervenuto il VAR, portando Colombo al monitor e facendo giustizia.