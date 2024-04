Ordine insiste: «Gestione Inter da 10 e lode! Ma Zhang è diverso»

Ordine continua a non accontentarsi di tutte le cose che gli sono state dette sulla situazione economica dell’Inter, ma a combattere una battaglia tutta sua. Da Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista attacca Zhang.

CRITICA CONTINUA – Franco Ordine non sembra molto contento in vista di Milan-Inter: «Questo è proprio il derby costruito dal fato per le opposte tifoserie. Obiettivamente, quelli dell’Inter a fatica hanno digerito lo scudetto di due anni fa dei milanisti. Quindi, a questo punto, hanno tutta la voglia di prendersi la loro rivincita. Peraltro sarebbe una rivincita che è onorata da una serie di fattori molto interessanti, che sono: il livello calcistico dell’Inter di quest’anno, il numero di vittorie, la capacità di reggere e di fare incetta di coppe. Si è guadagnata la partecipazione al prossimo Mondiale per Club, che dal punto di vista economico è un bell’aiuto. Questo significa che la gestione del club, e ci metto dentro Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi, è da 10 e lode per quello che hanno fatto in condizioni di grande difficoltà. Piano diverso è quello legato al suo azionista-proprietario Steven Zhang e alle sue difficoltà economiche, che sono sotto gli occhi di tutti».

Ordine critica Zhang per l’Inter ma prova a salvare Pioli

LA SCUSA – Il discorso precedente di Ordine ricorda molto quello di stanotte. Mentre, sull’allenatore del Milan, ha parole diverse rispetto a Zhang: «Nella fattispecie di Stefano Pioli secondo me bisogna distinguere i due piani. Cioè: se esaminiamo il suo quinquennio il lavoro è molto positivo. Se esaminiamo questa stagione le due grandi macchie sono il numero impressionante di infortuni muscolari e il numero impressionante di derby persi consecutivi. Questi due macigni pesano sulle sue spalle e gli hanno fatto perdere tutto il credito. L’anno scorso, senza andare lontano, metà della tifoseria e del management dell’Inter metteva in discussione Inzaghi. Giorno dopo giorno».