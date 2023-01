Chiffi arbitro di Inter-Atalanta: l’ultimo dei precedenti? A Bergamo!

Chiffi sarà l’arbitro di Inter-Atalanta, partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Atalanta sarà la dodicesima partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. C’è una particolarità: l’ultima era stata il match di Serie A fra le due squadre, giocato a Bergamo il 13 novembre. Nella gara che precede lo stop per i Mondiali dà un rigore ai bergamaschi, per fallo di Stefan de Vrij su Duvan Zapata, poi però finisce 2-3. L’esordio risale al 26 ottobre 2019, un pareggio col Parma per 2-2 con rigore negato a Cristiano Biraghi (fallo di Matteo Darmian che all’epoca giocava in gialloblù). In stagione ha diretto anche la sconfitta nel derby contro il Milan di andata, 3-2 il 3 settembre. Con seconda ammonizione plateale negata a Theo Hernandez per un fallo su Denzel Dumfries incredibilmente nemmeno fischiato.

MINUTI AGGIUNTIVI – Il bilancio di Chiffi con l’Inter è di sei vittorie, quattro pareggi e l’unica già citata sconfitta. Ai quarti di finale di Coppa Italia, come stasera, c’è però un’aggiunta. Nel derby del 26 gennaio 2021 l’arbitro è Paolo Valeri, che però si fa male ed è costretto a lasciare il suo posto in campo al 74′. Lo sostituisce proprio Chiffi, che stava facendo il quarto ufficiale: deve dare dieci minuti di recupero per il lungo stop e al 97′ assegna la punizione dal limite (fallo di Soualiho Meité su Lautaro Martinez) trasformata da Christian Eriksen per il 2-1 decisivo.