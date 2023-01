Inter-Atalanta, Gasperini punta su Pasalic! Dubbi in difesa – CdS

Inter ed Atalanta si affronteranno questa sera per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo il Corriere dello Sport, Gasperini dovrebbe puntare su Pasalic. Dubbi di formazione in difesa

DUBBI – Inter-Atalanta andrà in scena questa sera alle 21. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gasperini non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Il tecnico degli atalantini potrebbe optare per un 3-4-1-2 con Pasalic sulla trequarti, favorito su Ederson, a supporto di Zapata e Lookman. In difesa quattro uomini per tre maglie: unico sicuro del posto Rafael Toloi. A centrocampo certo l’impiego di De Roon e Koopmeiners, con Maehle e Hateboer sulle corsie esterne.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli