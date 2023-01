Biasin: «Skriniar senza coraggio con i compagni, decisione legittima ma…»

Fabrizio Biasin ha scritto l’editoriale di oggi per Sportitalia e ha toccato svariati temi. Il più importante per il mondo Inter è sicuramente quello di Milan Skriniar, nome caldo nelle ultime ore a causa di alcune scelte.

SALUTI – Fabrizio Biasin ha curato quest’oggi l’editoriale di Sportitalia, parlando di alcuni temi importanti in queste ore. Il giornalista ha scritto su Milan Skriniar: «C’è modo e modo per dirsi addio e Skriniar non ha scelto il migliore. Partiamo da un dato di fatto: il ragazzo, sul campo, si è sempre comportato da serissimo professionista. Anche fuori in realtà, ma non nell’ultimo periodo. La scelta di andare a giocare in una squadra che ti riempie di grano ed è satura di campioni è legittima. Nessuno l’avrebbe contestata, se annunciata con le giuste maniere. Skriniar ha un accordo con il Psg da molto tempo, probabilmente dalla scorsa estate. In maniera molto corretta si è messo a disposizione dell’Inter. E fin qui non c’è nulla da dire, trattasi di decisione legittima. Quello che non va bene è il freddissimo silenzio degli ultimi giorni, trasformato in clamoroso incidente diplomatico nel momento in cui l’annuncio del “tanti saluti” è arrivato per bocca del suo procuratore in diretta tv, tra l’altro mentre il capitano dell’Inter si faceva cacciare dal campo per doppia ammonizione. Il resto è storia di questi ultimi giorni, con Skriniar che non trova il coraggio di comunicare la sua decisione ai compagni (lo hanno fatto i dirigenti prima del match contro la Cremonese), i media slovacchi che annunciano la firma con i francesi, lui che informalmente smentisce ogni dichiarazione e, ancora, nessuna parola spesa per parlare direttamente alla marea di tifosi che l’ha sempre sostenuto».

Skriniar, probabile permanenza forzata

MERCATO – Il giornalista ha poi aggiunto sul mercato: «Salvo sorprese dell’ultima ora il giocatore è destinato a restare – fino a scadenza e senza fascia – e tanti saluti a Demiral. Il turco era la corteggiatissima toppa delle ultime ore. A meno di complicati e imprevedibili ribaltoni dell’ultimo secondo».