Champions League: il PSG ne fa 7 al Maccabi Haifa, Real Madrid KO

In Champions League altri verdetti, oltre all’eliminazione della Juventus (vedi articolo). Chelsea qualificato e primo, chiude il discorso primato anche il Manchester City pur pareggiando 0-0 col Borussia Dortmund. Il Milan si avvicina a gli ottavi (vedi articolo), il PSG ne fa sette al Maccabi Haifa che due settimane fa aveva battuto i bianconeri.

CHAMPIONS LEAGUE – 5ª GIORNATA

GRUPPO E

Red Bull Salisburgo-Chelsea 1-2 23′ Kovacic, 49′ Adamu (S), 64′ Havertz

Dinamo Zagabria-Milan 0-4 39′ Gabbia, 49′ Rafael Leao, 59′ rig. Giroud, 69′ aut. Ljubicic

CLASSIFICA: Chelsea 10, Milan 7, Red Bull Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4

GRUPPO F

Celtic-Shakhtar Donetsk 1-1 34′ Giakoumakis, 58′ Mudryk (S)

RB Lipsia-Real Madrid 3-2 13′ Gvardiol, 18′ Nkunku, 44′ Vinicius Junior (R), 81′ Werner, 93′ rig. Rodrygo (R)

CLASSIFICA: Real Madrid 10, RB Lipsia 9, Shakhtar Donetsk 6, Celtic 2

GRUPPO G

Siviglia-Copenaghen 3-0 61′ En-Nesyri, 88′ Isco, 92′ Montiel

Borussia Dortmund-Manchester City 0-0

CLASSIFICA: Manchester City 11, Borussia Dortmund 8, Siviglia 5, Copenaghen 2

GRUPPO H

Benfica-Juventus 4-3 17′ Antonio Silva, 21′ Kean (J), 28′ rig. Joao Mario, 35′, 50′ Rafa Silva, 77′ Milik (J), 79′ McKennie (J)

PSG-Maccabi Haifa 7-2 19′, 45′ Messi, 32′, 64′ Mbappé, 35′ Neymar, 38′, 50′ Seck (M), 67′ aut. Goldberg, 84′ Soler

CLASSIFICA: PSG 11, Benfica 11, Juventus 3, Maccabi Haifa 3

Domani in Champions League per le italiane Inter-Viktoria Plzen (Gruppo C, ore 18.45) e Napoli-Rangers (Gruppo A, ore 21).