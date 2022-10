Joao Mario senza rancore: «Inter? Non benissimo ma ho imparato tanto»

Joao Mario, autore del gol in Benfica-Juventus, si è espresso ai microfoni di Mediaset nel post partita. Il centrocampista non per nulla rammaricato dall’esperienza all’Inter

LEZIONE − Joao Mario, già agli ottavi di Champions League dopo aver battuto la Juventus (vedi articolo), non ha nulla contro la sua esperienza in nerazzurro. Le sue parole: «Rimpianto Inter? Non è andata benissimo la mia esperienza all’Inter ma io ho anche imparato tanto ed è quella esperienza lì che mi permette di essere il giocatore che sono diventato ora».