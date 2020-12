Champions League, 6ª giornata: 8 partite nella vigilia Inter, canali diretta TV

UEFA Champions League logo trofeo

Si chiudono stasera i primi quattro gironi di Champions League. Per quanto riguarda la Juventus solo da definire il primo posto: deve vincere a Barcellona con tre gol di scarto oppure due ma dall’1-3 in poi. La Lazio, invece, basta non perdere col Club Brugge per andare agli ottavi. Il big match del Camp Nou andrà anche in diretta TV in chiaro: questo il programma di oggi, domani Inter-Shakhtar Donetsk.



CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA

GRUPPO E

Chelsea-Krasnodar martedì 8 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 255

Rennes-Siviglia martedì 8 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 256

CLASSIFICA: Chelsea 13, Siviglia 10, Krasnodar 4, Rennes 1

GRUPPO F

Lazio-Club Brugge martedì 8 dicembre ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Zenit-Borussia Dortmund martedì 8 dicembre ore 18.55 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 254

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 10, Lazio 9, Club Brugge 7, Zenit 1

GRUPPO G

Barcellona-Juventus martedì 8 dicembre ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Dinamo Kiev-Ferencvaros martedì 8 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 257

CLASSIFICA: Barcellona 15, Juventus 12, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1

GRUPPO H

PSG-Istanbul Basaksehir martedì 8 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport 254

RB Lipsia-Manchester United martedì 8 dicembre ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253

CLASSIFICA: Manchester United 9, PSG 9, RB Lipsia 9, Istanbul Basaksehir 3

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol Champions League sui canali Sky Sport Collection e Sky Sport 251.