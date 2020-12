Inter-Shakhtar Donetsk (Champions League): canale diretta TV e LIVE streaming

Diretta TV LIVE streaming

Inter-Shakhtar Donetsk è in programma in questa settimana. Si va in campo per la sesta e ultima giornata del Gruppo B di UEFA Champions League. Inter impegnata in casa Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita

PARTITA

Inter-Shakhtar Donetsk (6ª giornata del Gruppo B di UEFA Champions League 2020/21).

DOVE

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano.

QUANDO

Mercoledì 9 dicembre 2020 a partire dalle ore 21.00.

DIRETTA TV

Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport 252, accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

Sky Go (utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma).

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – Così come successo in Germania (vedi analisi tattica di Borussia Monchengladbach-Inter, ndr), il pareggio dell’andata deve trasformarsi in una vittoria per poter quantomeno continuare il percorso in Europa. L’Inter di Antonio Conte affronta nuovamente gli ucraini dello Shakhtar Donetsk di Luis Castro. In Spagna, ovviamente in contemporanea, va in scena Real Madrid-Borussia Monchengladbach. La situazione in classifica è nota, così come le nove ipotesi che daranno i verdetti finali (vedi articolo).

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l'evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita.