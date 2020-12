VIDEO – Fiorentina-Genoa 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Genoa, posticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1



TUTTO ALL’ULTIMO – Fiorentina-Genoa 1-1 nel posticipo della decima giornata di Serie A. Succede tutto negli ultimi istanti al Franchi, per un punto che in fin dei conti serve poco a entrambe. Il primo tempo è orribile: occasioni da gol quasi zero. Nella ripresa spinge un po’ di più la Fiorentina, che farebbe anche gol con Giacomo Bonaventura al 70′. Il centrocampista, però, commette fallo a inizio azione e a palla lontana: il VAR interviene e annulla. Rete non convalidata nemmeno al Genoa più avanti, per un fuorigioco di Mattia Destro. Quando però all’89’ l’ex Marko Pjaca (subentrato) entra in area e infila Bartlomiej Dragowski è tutto buono: rossoblù avanti. Rolando Maran spera di ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata, ma c’è un lunghissimo recupero: sei minuti, poi portati a sette. Destro si divora il raddoppio, facendosi murare da Dragowski: errore pesante. Al 98′, sull’ultima azione, un cross di Cristiano Biraghi prolungato pesca Valentin Eysseric, sul suo tiro respinge Alberto Paleari ma nella mischia raccoglie Nikola Milenkovic, che al secondo tentativo fa centro. Pari d’oro per la Fiorentina. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.