Calhanoglu può giocare Inter-Verona! Per Inzaghi tre dubbi – SM

Calhanoglu appare il giocatore più vicino al recupero degli infortunati (vedi articolo). Alla vigilia di Inter-Verona, stando a Sport Mediaset, Inzaghi mantiene tre dubbi di formazione.

DI RIENTRO? – Hakan Calhanoglu può giocare Inter-Verona. Questa è la notizia che dà Marco Barzaghi nel corso del TG di Sport Mediaset, dando il centrocampista recuperato dopo il problema fisico accusato col Monza. Più dubbi invece per gli altri tre giocatori che Simone Inzaghi non ha impiegato martedì in Coppa Italia col Parma. Per Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku una scelta sarà presa soltanto nella giornata di domani, a poche ore dalla partita.