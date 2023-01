Precedenti Inter-Verona: percorso netto e tante curiosità, incluso Palacio portiere

Inter-Verona si giocherà domani alle ore 20.45 e in casa i nerazzurri non hanno mai perso. Ci sono tante particolarità, da una giornata no per i rigori a quella volta che Palacio fece il portiere.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Verona numero 43 in casa. Nei precedenti a Milano nerazzurri imbattuti: 30 vittorie di cui 5 consecutive (26 in Serie A, 4 in Coppa Italia), 12 pareggi. I gol a favore sono 93, contro 20. Della rosa attuale, ma è in dubbio (vedi articolo), Nicolò Barella ha segnato al Verona il primo gol all’Inter, per il 2-1 in rimonta del 9 novembre 2019. Anche Joaquin Correa, ma al Bentegodi, ha buoni ricordi dei gialloblù: doppietta al debutto il 27 agosto 2021, una delle sue poche partite buone. Come esordi, però, nessuno può far meglio di Christian Vieri: tripletta nel 3-0 del 29 agosto 1999.

DAI RIGORI AL PORTIERE – In tutto 82 precedenti fra Inter e Verona, anche in trasferta: 51 vittorie, 23 pareggi e 8 sconfitte, 155 gol fatti e 61 subiti. Ultimo KO 9 febbraio 1992, 1-0 gol di Ezio Rossi, ma a fare notizia fu l’andata. Il 15 settembre 1991 quattro rigori assegnati dall’arbitro Arcangelo Pezzella, tutti all’Inter e ben tre sbagliati. Il primo lo para Attilio Gregori a Lothar Matthaus, col portiere gialloblù che respinge pure il secondo di Andreas Brehme ma subisce l’1-0 sulla ribattuta di Stefano Desideri. Nella ripresa Jurgen Klinsmann si procura il terzo penalty, che Massimo Ciocci manda altissimo. Ne arriva un quarto, su folle fallo di mano: Desideri, finalmente, trasforma aiutato dal palo. Un’altra curiosità dai precedenti di Inter-Verona in Coppa Italia, 18 dicembre 2012: Rodrigo Palacio portiere per un infortunio a Luca Castellazzi a cambi finiti. Chiuse imbattuto, con una gran parata per reggere il 2-0!