Calhanoglu l’interista, altro Derby da ex! Ciao Milan: c’è solo l’Inter! − CdS

Calhanoglu è ormai un idolo dei tifosi dell’Inter, ancor di più dopo le parole in Supercoppa Italiana al termine della finale stravinta 3-0 (vedi articolo). Si prepara ad un altro derby da ex contro il Milan

ALTRO DERBY − Hakan Calhangolu è il cuore pulsante del centrocampo dell’Inter. Il turco è diventato in poco tempo una pedina fondamentale per Simone Inzaghi, il quale non può assolutamente farne a meno. Domani ci sarà un altro Derby da ex contro il Milan, squadra con cui ha ancora un conto in sospeso. La rivincita presa in Supercoppa Italiana non lo può appagare, Calhanoglu spera in un altro derby da protagonista per sotterrare completamente il Milan. A Milano, sponda nerazzurra, ha trovato la sua vera e reale dimensione. Apprezzato dalla squadra e dalla società, Calha si sente nerazzurro fino al midollo. E tra 24 ore spera di regalare un’altra gioia al suo popolo e conseguentemente un altro dolore ai suoi ex tifosi.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno