Guai Zhang, deve 300 milioni a una banca! Patron Inter a processo − CdS

Il patron dell’Inter, Steven Zhang, dovrà presentarsi a processo il prossimo 13 marzo per una causa intentata dalla banca cinese CCBA. Debito da oltre 300 milioni di dollari

DEBITO − Guai in vista per Zhang, numero uno dell’Inter. Il colosso bancario cinese China Construction Bank (CCBA) chiede 300 milioni di dollari per un prestito non più risanato. La stessa banca, dopo aver tentato di ottenere dall’Inter il pagamento dei compensi da amministratore, si è rivolta anche ai soci americani: ovvero Goldman Sachs e Oaktree Capital. Sei mesi fa, il tribunale di Hong Kong riconobbe Zhang personalmente creditore di 255 milioni di dollari verso CBBA, per un’insolvenza a lui riconducibile. Dibattimento in cui lo stesso Zhang aveva tentato invano il disconoscimento. Adesso la banca vorrebbe condannarlo anche per oltraggio alla corte. Il 13 marzo l’udienza. Questa vicenda ha una sua derivazione nel 2020, quando la società Great Matrix (guidata da Zhang) chiese un finanziamento da circa 109 milioni per acquistare il 65% di una catena di negozi in Cina. Il mancato rimborso innescò tutta una serie di default con Suning.com insolvente di 1.7 miliardi. Nel 2024 Zhang dovrà rifinanziare il debito con Oaktree per l’Inter, ci riuscirà?

Fonte: Corriere dello Sport − Alessandro F. Giudice