Calhanoglu in gruppo! Chance contro la Roma? Inzaghi ci pensa: un ballottaggio – CdS

Calhanoglu è recuperato per la sfida casalinga contro la Roma in programma sabato 1 ottobre. Ottima notizia per Simone Inzaghi, ma come riportato dal Corriere dello Sport attenzione a un possibile ballottaggio a centrocampo.

DUBBIO A CENTROCAMPO – Tra oggi e domani Hakan Calhanoglu tornerà ad allenarsi in gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio. Contro la Roma dunque ci sarà, e la speranza di Simone Inzaghi è quella di poterlo schierare titolare vista già l’assenza di Marcelo Brozovic in regia. Per questo motivo ci sarà l’esordio dal 1′ per Kristjan Asllani, a meno che Mkhitaryan, rimasto ad Appiano Gentile durante la pausa, non faccia il regista per puntare su una squadra con più esperienza.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti