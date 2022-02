Caicedo pronto al debutto in Genoa-Inter! Alternativa per l’attacco

Caicedo è pronto a fare il suo debutto con la maglia dell’Inter e contro la sua ex squadra, il Genoa. L’attaccante è a disposizione di Simone Inzaghi che valuta un suo impiego a partita in corso. Di seguito il commento del tecnico piacentino in conferenza stampa (vedi dichiarazioni).

PRONTO – Caicedo dopo un mese dal suo arrivo è pronto finalmente per essere utilizzato da Simone Inzaghi. Il tecnico in conferenza stampa ha spiegato il motivo del suo ritardo dovuto a qualche problema fisico dopo il suo arrivo. Il tecnico nerazzurro, inoltre, ha sottolineato che già da domani potrà fare il suo debutto con la maglia nerazzurra: «Io penso che Caicedo ha avuto un problema appena arrivato qua, un rallentamento che gli ha fatto perdere cinque-sei giorni di lavoro. È una settimana che sta lavorando bene, domenica l’avrei potuto inserire ma l’andamento della partita non me l’ha concesso. Ma sta bene, è un’altra alternativa che mi tengo».