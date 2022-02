Pioli avvisa Inzaghi: «Io ho il Milan, che punta a migliorarsi! Se vinciamo lo scudetto…»

Pioli torna a parlare della lotta scudetto in Serie A e lo fa tenendo il solito basso profilo. L’ex allenatore dell’Inter, attualmente sulla panchina del Milan, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese lancia qualche messaggio alle altre pretendenti

OBIETTIVO MIGLIORARSI – L’argomento tricolore in casa Milan rappresenta un sogno e Stefano Pioli lo ribadisce a modo suo: «La nostra linea, il nostro obiettivo da inizio stagione, è quello di migliorare il punteggio dell’anno scorso. Se poi saremo così bravi a migliorarlo davvero tanto da vincere lo scudetto, vuol dire che avremo fatto qualcosa di eccezionale. Abbiamo costruito una casa solida e siamo competitivi per le posizioni alte. Ora la casa va abbellita curando tutti i dettagli».

SCUDETTO E AVVERSARI – Pioli non si sbilancia sulla quota scudetto della Serie A in corso: «È difficile da ipotizzare. Inter, Napoli, Juventus e Atalanta possono portare a casa risultati utili con continuità. Forse non si arriverà allo stesso punteggio del campionato scorso, ma serviranno ugualmente tanti punti». Infine, a chi gli chiede cos’ha in più rispetto a Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni, ndr) e Luciano Spalletti, il tecnico rossonero risponde: «Pioli ha il Milan. E ho talmente tanta fiducia nei miei giocatori che penso con loro sia tutto possibile». Questi alcuni estratti delle dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese (ore 18:45).