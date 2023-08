Cagliari-Inter, una variabile dalla panchina per Inzaghi – CdS

La seconda partita ufficiale della stagione è in arrivo, l’Inter vuole ottenere un altro successo. Le probabili vedono solo conferme, ma Simone Inzaghi potrà sfruttare un ingresso a gara in corso.

COPPIA – In attacco Simone Inzaghi sembra non avere dubbi: Marcus Thuram e Lautaro Martinez saranno nuovamente titolari nella sfida contro il Cagliari. I due giocatori hanno convinto e fatto molto bene con il Monza, più passano le partite più l’intesa nella coppia cresce. Il jolly a gara in corso potrebbe essere, o meglio Inzaghi si aspetta che sia Marko Arnautovic. Il piacentino punta a far sbloccare l’austriaco e il francese per avere così maggiore incisività oltre al toro. C’è bisogno di peso offensivo, non basta Lautaro Martinez. Alexis Sanchez invece rimarrà a Milano, ma dovrà lavorare tanto per giocare con la Fiorentina e fare una presenza almeno prima delle partite con il Cile dove è stato già convocato.

fonte: Corriere dello Sport – g.c.