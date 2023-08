Cagliari-Inter, probabili formazioni. Inzaghi conferma i suoi – CdS

Siamo alla vigilia della seconda giornata di campionato per l’Inter, che dovrà superare l’ostacolo Cagliari in trasferta. Dal Corriere dello Sport arrivano le probabili formazioni del match.

PROBABILI – Alexis Sanchez è l’ultimo arrivato in casa Inter, ma non partirà con la squadra per la trasferta di Cagliari. Il numero 70 avrà tempo di allenarsi individualmente per provare a giocare uno spezzone con la Fiorentina. Simone Inzaghi per la seconda giornata di campionato pensa di affidarsi agli 11 che lo hanno portato al convincente successo contro il Monza. La prova di San Siro ha dato ottimi segnali, il piacentino non vuole rovinare i primi equilibri trovati. Con l’assenza di Francesco Acerbi confermatissimo Stefan de Vrij in crescita. Claudio Ranieri invece darà fiducia nuovamente ad un giocatore di proprietà nerazzurra: Gaetano Oristanio.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Cagliari (3-4-3): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Nandez, Oristanio, Zito.