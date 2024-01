Buchanan si allena e poi Bruxelles: il piano per Monza-Inter − CdS

Tajon Buchanan ieri ha svolto il suo vero primo allenamento con l’Inter, oggi farà il bis. Ma il canadese nelle prossime ore dovrà essere a Bruxelles. Si lavora per il Monza.

IL PROGRAMMA − Non sarà una vera e propria corsa contro il tempo per Buchanan, in quanto il tempo comunque rimane per Monza-Inter. Il laterale canadese ieri ha svolto il suo primo allenamento con la squadra, oggi farà il bis. Come riferisce il Corriere dello Sport, presto volerà a Bruxelles per ottenere il visto da extracomunitario. Il suo obiettivo è esserci sabato sera a Monza-Inter, prima giornata di ritorno.