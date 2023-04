Brozovic fa rimpiangere Calhanoglu, Lukaku flop: le pagelle – CdS

Decisamente negative le valutazioni su Romelu Lukaku dopo Inter-Fiorentina, con l’ennesimo flop stagionale in maglia nerazzurra. Male anche Marcelo Brozovic, che non riesce a sopperire al meglio alla mancanza di Hakan Calhanoglu per infortunio. Di seguito i voti del Corriere dello Sport.

FLOP – Male la prestazione di Romelu Lukaku in Inter-Fiorentina che, nonostante fisicamente riesca spesso a spuntarla contro Igor, si mangia diverse occasioni. Tra cui quella clamorosa a porta spalancata nella ripresa. 4.5 per lui, peggiore in campo. Male anche Marcelo Brozovic, che fa sentire la mancanza di Calhanoglu, e Alessandro Bastoni, che si perde Bonaventura sulla rete dello 0-1: voto 5.5 per entrambi. Si salvano invece André Onana e Raoul Bellanova: il primo reagisce con l’istinto su Castrovilli e Cabral, mentre il secondo sfonda spesso sulla sinistra e sfiora il pareggio. 6.5 il voto per entrambi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno