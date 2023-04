Onana, tanti auguri! Primo compleanno da portiere dell’Inter

Primo compleanno da portiere dell’Inter per André Onana, che compie oggi 27 anni. Gli auguri della redazione di Inter-News.it per l’estremo difensore nerazzurro.

TANTI AUGURI! – Nato il 2 aprile 1996 a Nkol Ngok, in Camerun, André Onana spegne oggi 27 candeline. L’estremo difensore dell’Inter è al suo primo compleanno in maglia nerazzurra, dopo essere arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax ed essersi preso la maglia da titolare superando Samir Handanovic nelle gerarchie. Purtroppo i festeggiamenti arrivano dopo una sconfitta, ma ci sarà sicuramente tempo per Onana di togliersi molte altre soddisfazioni in nerazzurro. Tanti auguri, quindi, da parte di tutta la redazione di Inter-News.it!