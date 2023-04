Inter-Fiorentina, Maresca promosso: nessuna sbavatura – TS

Dopo la partita contro la Juventus che aveva lasciato grossi strascichi arbitrali, Inter-Fiorentina è caratterizzata anche dalla buona prestazione arbitrale di Maresca. Promosso, secondo Tuttosport.

NESSUNA SBAVATURA – Maresca promosso per la sua prestazione in Inter-Fiorentina. Una partita piuttosto semplice dal punto di vista arbitrale, senza grossi episodi da segnalare. Una prestazione che gli vale il 6.5 visto, per l’appunto, che è stato in grado di gestire l’intera gara senza alcuna sbavatura.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini