Brozovic fondamentale anche con Asllani, contro il Lecce recupero possibile – SM

Inizia la settimana che porta all’esordio in campionato contro il Lecce e Simone Inzaghi conta di ritrovare Marcelo Brozovic. La sua esclusione per la prima in Serie A non è così scontata.

OTTIMISMO – L’infortunio di Marcelo Brozovic non preoccupa Simone Inzaghi, sia per l’entità del problema ma soprattutto perché l’Inter questa estate si è coperta acquistando il talentuoso Kristjan Asllani. Nonostante la presenza dell’ex Empoli, mister Inzaghi vuole comunque provare a recuperare il centrocampista croato in vista della prima sfida di campionato contro il Lecce. Ad Appiano Gentile filtra cauto ottimismo, e se è il caso Brozovic non sarà impiegato neanche per l’ultimo test-match contro il Sant’Angelo.

