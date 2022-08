VIDEO – Incredibile Berardi! Reagisce all’insulto di un tifoso dopo Modena-Sassuolo

Clamoroso quanto successo dopo Modena-Sassuolo, sfida di Coppa Italia terminata 3-2 in favore dei padroni di casa, con Domenico Berardi che reagisce all’insulto di un tifoso.

DOPO L’INSULTO – Reazione furiosa di Domenico Berardi dopo Modena-Sassuolo nei confronti di un tifoso. L’attaccante del Sassuolo, dopo la sconfitta in Coppa Italia per 3-2, fuori lo stadio è stato insultato da un tifoso nero-verde. Incontenibile Berardi, mantenuto dai presenti, compresa la polizia che è intervenuta per placare gli animi. Il tutto è stato ripreso in video e pubblicata sui social.

Di seguito il video pubblicato su Twitter da Michele Criscitiello