Nesti: «L’Inter stenta e il bilancio chiede sacrificio ma Skriniar necessità»

Carlo Nesti ha commentato il precampionato dell’Inter, molto deludente dopo il KO 2-4 contro il Villarreal. Skriniar è una necessità da non privarsi, a detta sua

CONFERMA − Secondo Carlo Nesti, l’Inter dovrà confermare Skriniar: «La vigilia dell’inizio del torneo concede fiducia a chi sembrava più attardato in chiave di mercato. È il Milan, che su una base di coralità e affiatamento, ha inserito il tutto campista De Ketelaere. L’Inter stenta laddove il bilancio le chiederebbe un sacrificio, ed infatti mai come adesso, in difesa, necessita la conferma di Skriniar».