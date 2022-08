Lecce, primo allenamento settimanale prima dell’Inter: quattro a parte

Il Lecce oggi ha effettuato il primo allenamento settimanale che porta alla prima giornata di Serie A 2022-2023 contro l’Inter.

ALLENAMENTO POMERIDIANO – “Il tecnico Marco Baroni ha dato appuntamento alla squadra per questo pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA, per iniziare la settimana di lavoro che porterà alla gara di esordio in campionato con l’Inter. Cetin ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Tuia, Calabresi (sovraccarico funzionale), Helgason (trauma distorsivo caviglia sinistra) e Strefezza (sovraccarico funzionale). Domani seduta mattutina all’Acaya”.

Fonte: uslecce.it