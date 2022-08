Inzaghi, 4 su 6 all’esordio in Serie A: en-plein in trasferta!

Sabato 13 agosto inizierà per l’Inter il nuovo campionato di Serie A, contro il Lecce allo stadio Via del Mare. Per Simone Inzaghi sarà la settima prima giornata da allenatore. Nella quale cercherà di mantenere intatta la sua striscia vincente in trasferta.

QUATTRO SU SEI – Nelle sei volte in cui Simone Inzaghi si è seduto in panchina nell’esordio di una sua squadra in Serie A, sono state quattro le volte in cui ha conquistato la vittoria. La prima nel 2016, alla guida della Lazio, per 3-4 in trasferta contro l’Atalanta. Sempre con i biancocelesti sono arrivate le vittorie nel 2019 e nel 2020 rispettivamente contro Sampdoria (0-3 in trasferta) e Cagliari (0-2 in trasferta). Infine, alla guida dell’Inter, la vittoria dello scorso anno per 4-0 a San Siro contro il Genoa. Solo due le non-vittorie, entrambe in casa e alla guida della Lazio: pareggio 0-0 contro la SPAL nel 2017 e sconfitta 1-2 contro il Napoli nel 2018.

STRISCIA DA MANTENERE – Nel suo settimo esordio stagionale in Serie A da allenatore, Simone Inzaghi sarà chiamato a mantenere la sua striscia di vittorie in trasferta. L’Inter è infatti attesa allo stadio Via del Mare dal Lecce, per iniziare la stagione 2022-2023. Dopo un precampionato non brillantissimo, i nerazzurri sono vogliosi di partire con il piede giusto anche per riscattare lo scudetto sfumato lo scorso anno all’ultima giornata. Per farlo, Simone Inzaghi dovrà festeggiare la sua quinta vittoria su sette all’esordio stagionale. La quarta in trasferta.