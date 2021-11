Brozovic eletto MVP in Sheriff-Inter. Terza volta in questa Champions League

Brozovic ha vinto il premio di migliore in campo nella sfida di Champions League contro lo Sheriff. Per il croato è arrivato anche il primo gol in questa competizione (vedi dichiarazioni).

MIGLIORE – Marcelo Brozovic ha trovato il suo primo gol in Champions League, sbloccando il fondamentale match contro lo Sheriff e regalando i tre punti all’Inter (vedi articolo). Al termine della sfida, il centrocampista croato è stato eletto dalla UEFA come migliore in campo. È il terzo premio in questo avvio di stagione in Europa, dopo quelli contro Real Madrid e Sheriff all’andata. Attraverso i propri social, l’Inter ha celebrato il grande riconoscimento per il proprio perno di centrocampo. Di seguito il tweet dall’account ufficiale del club nerazzurro.

🎙️ | BROZO Per la terza volta in questa edizione della Champions il croato viene premiato come migliore in campo 👇https://t.co/bEW1hSZEnd — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 3, 2021

Fonte: Twitter – Marcelo Brozovic