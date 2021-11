Inzaghi: «Inter, partita fatta diventare semplice! Dimostrata lucidità»

Inzaghi ha parlato a Inter TV da Tiraspol, dopo il bel successo per 1-3 sullo Sheriff che porta i nerazzurri al secondo posto nel Gruppo D di Champions League. Questa tutta la sua soddisfazione per il risultato.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi commenta Sheriff-Inter per Inter TV: «Diciamo che è quello che volevamo. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, però siamo stati concentrati e lucidi. Nonostante nel primo tempo non siamo riusciti a fare gol la squadra ha mantenuto equilibrio e abbiamo meritatamente vinto. Queste partite sono insidiose, sapevamo dell’avversario perché l’avevamo incontrato quindici giorni fa. Abbiamo dimostrato lucidità in una partita che abbiamo fatto diventare semplice. Marcelo Brozovic ancora migliore in campo UEFA? Sono contento per lui ma anche per quelli che sono entrati. Il derby? Sappiamo che tipo di partita andremo a fare. Ci affacciamo con quattro vittorie e un pareggio comprese le due di Champions League, dobbiamo essere bravi in questi tre giorni a prepararla nel migliore dei modi».