Skriniar: «Questi tre punti pesano tantissimo! Gol? Una dedica»

Intervista post partita per Skriniar dopo Sheriff-Inter 1-3. Ecco come il giocatore, a segno nel tris di Tiraspol, ha commentato ai canali ufficiali la bella vittoria in Champions League.

SUCCESSO CHIAVE – Milan Skriniar dà un giudizio si Sheriff-Inter su Inter TV: «Il peso di questi punti? Pesano tantissimo, una vittoria molto importante. Sapevamo che poteva essere una vittoria decisiva, siamo contenti. Ora siamo vicini al risultato che cercavamo. Una dedica per il gol? Alla mia figlia e alla mia famiglia. Il derby? Ci aspetta una partita tosta, il Milan è a buon punto. Noi dobbiamo scendere in campo domenica per cercare i tre punti e la vittoria».