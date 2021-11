Skriniar: «Qualità? Oggi si è vista la pazienza! Inter forte ed equilibrata»

Skriniar è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Sheriff-Inter, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League vinta dai nerazzurri per 1-3 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

PAZIENZA – Milan Skriniar parla così al termine di Sheriff-Inter: «Non è successo nulla nell’intervallo, sapevamo che sarebbe stata una partita così. Nel primo tempo non siamo riusciti ad aprire la partita mentre nel secondo tempo abbiamo fatto gol dopo 10 minuti, era importante e poi abbiamo fatto la nostra gara portando a casa i 3 punti. Qual è la qualità principale che viene fuori? Secondo me oggi si è vista la pazienza, era molto importante. C’è tanta qualità in tutti i reparti, siamo una squadra forte ed equilibrata».