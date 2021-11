Brozovic: «Do il 100% per l’Inter, era quello che volevo!»

Brozovic si è presentato a Inter TV nel post partita del match di Tiraspol in Champions League. Ecco le sue considerazioni sulla sfida con lo Sheriff, valida per la quarta giornata del Gruppo D, da migliore in campo.



GOL CHE HA SBLOCCATO! – Marcelo Brozovic parla al termine di Sheriff-Inter: «Do il 100% per la squadra, era quello che volevo. Adesso focus al derby, si gioca fra quattro giorni. Tutti lavorano bene e tutti sono pronti, è quello a cui puntiamo».