Bonaventura non ancora al meglio, ma non vuole saltare la sfida con l’Inter – CdS

Giacomo Bonaventura è uscito infortunato dalla sfida con il Bologna e in questi giorni prosegue il lavoro personalizzato. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista vuole recuperare in tempo per la sfida con l’Inter

IN DUBBIO – Giacomo Bonaventura anche ieri ha svolto lavoro personalizzato e Vincenzo Italiano conta di averlo a disposizione già sabato per la sfida di campionato contro l’Inter. Il centrocampista secondo il Corriere dello Sport sarà convocato, però rischia di perdere il posto da titolare. Il tecnico nelle sue scelte privilegia solitamente chi ha lavorato sempre in gruppo, tranne rare eccezioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Ilaria Masini

