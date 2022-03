Gonzalez conto aperto con l’Inter, per lui anche un ‘derby’ argentino – CdS

Nico Gonzalez contro l’Inter probabilmente giocherà dal 1′ così come successo all’andata, quando però è stato espulso. Secondo il Corriere dello Sport l’attaccante vuole riscattare quella partita e soprattutto vincere il derby argentino con i nerazzurri Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

RISCATTO – La partita di andata di Nico Gonzalez con l’Inter è stata macchiata dall’espulsione per proteste. Sabato, a San Siro, l’argentino secondo il quotidiano romano vuole prendersi una sorta di rivincita e riscattare quella partita. Tra l’altro, all’andata, fu proprio lui uno dei giocatori a mettere più in pericolo la difesa dell’Inter e già dopo pochi secondi, ed è stato anche l’autore dell’assist per il gol di Sottil. Per lui sarà anche una sorta di derby argentino con i nerazzurri Lautaro Martinez e Joaquin Correa. L’attaccante vuole vincere e mandare anche segnali al suo CT Scaloni in chiave Mondiale.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli

