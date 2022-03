Inter forte su Bremer: due contropartite al Torino. De Vrij in uscita? – TS

Geison Bremer sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. L’Inter punta forte sul difensore dei granata: ecco il piano per portarlo a Milano. Le ultime dal Tuttosport

PATTO – Geison Bremer è destinato a lasciare il Torino. La sua valutazione, secondo quanto riferito dal Tuttosport, si aggira attorno ai 25 milioni. L’Inter, oltre al Milan, la Juventus ed al Napoli, e diverse squadre di Premier League, è interessata al calciatore brasiliano. Devono però verificarsi due condizioni per il suo approdo in nerazzurro. La prima riguarda Stefan de Vrij: il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 ed il suo addio potrebbe arrivare con una stagione d’anticipo. Su di lui ci sono interessi dalla Premier League, con l’Inter che spera di incassare 20 milioni, cifra che andrebbe reinvestita proprio su Bremer. Oltre alla cessione di de Vrij, i nerazzurri potrebbero offrire al Torino due contropartite tecniche molto gradite a Juric: Andrea Pinamonti e Ionut Radu.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte