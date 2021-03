Bologna-Inter ha preso il posto di Inter-Sassuolo nel calendario nerazzurro. No, nulla a che vedere con date e spostamenti (ancora da ufficializzare). Semplicemente, il prossimo impegno della squadra di Conte sarà in trasferta e questo non può essere cambiato

PROSSIMA PARTITA – Il 3-1 dell’andata a Milano è stata una delle prime vere prove di forza del nuovo corso nerazzurro. Quello che è ripartito con l’unica grande novità Achraf Hakimi, autore di una doppietta a San Siro. Ad aprire le marcature il solito Romelu Lukaku, inarrestabile come suo solito. La prestazione di Inter-Bologna (vedi analisi tattica), a distanza di quasi quattro mesi, difficilmente verrà replicata. Non ci sono le basi psico-fisiche per pensare che l’Inter di Antonio Conte possa esprimersi in quel modo dopo praticamente venti giorni di stop forzato. Sì, perché, al danno del rinvio di Inter-Sassuolo causato dal focolaio Covid-19 in casa nerazzurra, si aggiunge la beffa della sosta per le Nazionali. Pazienza, vero. Comunque vada, si ripartirà con Bologna-Inter alla Vigilia di Pasqua 2021. C’è ancora tempo prima della partita, forse poco per prepararla al meglio (vedi focus) ma sicuramente non per altre inutili polemiche. Che in Serie A abbondano, purtroppo. Sabato 3 aprile si tornerà in campo, a Bologna, in casa del grande ex Sinisa Mihajlovic. E da oggi a quella data, Bologna-Inter sarà l’unico pensiero calcistico in casa nerazzurra. Il resto fa contorno.