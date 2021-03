Mancini: «Giocatori Inter? Aspettiamo, sarebbe un peccato non averli»

Roberto Mancini ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare le prossime partite di qualificazione ai Mondiali. Il Commissario Tecnico della Nazionale ha parlato anche dei giocatori dell’Inter, convocati, ma al momento bloccati dall’ATS di Milano

IN ATTESA – Mancini ha convocato tre giocatori dell’Inter (Sensi, Barella e Bastoni). Al momento questi sono bloccati dalla decisione dell’ATS di Milano in seguito allo scoppio del focolaio Covid all’interno del gruppo nerazzurro. Il commissario tecnico comunque si mette in attesa e spera di poter ritrovare anche i giocatori nerazzurri: «Per quanto riguarda i giocatori dell’Inter aspettiamo di vedere cosa succederà, se potremo averli con noi oggi, domani o mercoledì. Sarebbe un peccato non potessero venire»