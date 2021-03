Delaney: «Eriksen è un giocatore fantastico, ma possiamo giocare senza»

Thomas Delaney, centrocampista danese del Borussia Dortmund, intervistato dal portale TipsBladet, ha parlato del connazionale Christian Eriksen

FARNE A MENO – Thomas Delaney, interrogato sulla possibile assenza di Christian Eriksen nelle partite della Danimarca, ha risposto così: «Giocare senza Eriksen? Dobbiamo essere in grado di farlo. Non c’è dubbio che Christan sia uno dei nostri più grandi profili e un giocatore fantastico, anche in un contesto internazionale. Ma non dovremmo nemmeno essere una nazionale con un “Messi “e per cui non possiamo giocare senza. Senza confrontare i due. Abbiamo una rosa ampia, quindi non ho dubbi che possiamo fare a meno di Christian, anche se aggiunge molto alla squadra».

Fonte: tipsbladet.dk