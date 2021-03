Bologna-Inter, la squadra di Mihajlovic domani al lavoro: il programma

Bologna-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 20.45, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Mihajlovic ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi uomini, ma da domani inizia la marcia di avvicinamento al match

RIPRESA – Bologna-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 20.45, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. I rossoblù di Sinisa Mihajlovic hanno osservato qualche giorno di riposo: la ripresa è fissata per domani, alle ore 14.30. La seduta di allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Fonte: bolognafc.it