Bologna-Inter, allenamento in corso: Inzaghi decide sui cambi e Calhanoglu

È in corso l’allenamento di vigilia di Bologna-Inter, pertanto a breve si attendono novità relative in particolare a Calhanoglu e alla formazione. Inzaghi sembra orientato a dare una chance a qualche giocatore che ha fatto meno minuti, in vista di mercoledì a Madrid.

OPZIONI IN PIÙ – In collegamento da Appiano Gentile nell’ultima edizione di Sky Sport 24, Andrea Paventi aggiorna su quanto sta accadendo proprio ora in vista di Bologna-Inter: «Allenamento in corso. Hakan Calhanoglu ci sarà, poi dall’inizio o a gara in corso lo vedremo più avanti. Nel 2024 il Bologna è l’unica che ha tenuto testa all’Inter, venti punti come il Milan rispetto ai ventisette dell’Inter. A febbraio in sei partite hanno avuto lo stesso rendimento, sei vittorie a testa, con l’Inter che ha fatto leggermente meglio perché ha segnato diciannove gol contro sedici e subito tre contro quattro. Thiago Motta sta facendo benissimo, Simone Inzaghi dovrà tenere conto di tanti elementi. Qualche rotazione sarà quasi obbligata in vista di Madrid, ma da questo punto di vista l’allenatore sa come gestire il gruppo e valorizzare certi giocatori che avevano giocato meno. Come Kristjan Asllani, che ha segnato nell’ultima gara di campionato. Più tardi vedremo per la formazione».