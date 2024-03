Sanchez ritrovato: occhio a cosa dice chi lo vede in allenamento

Sanchez nelle ultime settimane si è rilanciato, dopo una prima parte di stagione del suo ritorno all’Inter quasi priva di squilli. Adesso è una risorsa in più per Inzaghi e Sport Mediaset evidenzia una curiosità.

NUOVO INIZIO – La seconda esperienza di Alexis Sanchez all’Inter era cominciata malissimo. Rientrato a fine agosto da svincolato, dopo un anno al Marsiglia, non era riuscito a rendersi utile alla causa nella prima parte di stagione. Appena un gol, al Red Bull Salisburgo in Champions League, fino a gennaio. Anche se Simone Inzaghi più volte lo aveva elogiato pubblicamente. Così come Marko Arnautovic. L’infortunio di Marcus Thuram (ora pienamente recuperato) ha però dato una chance ai due attaccanti di riserva ed entrambi l’hanno colta. Sanchez ha ricominciato a fare la differenza sul campo, con un cambio di passo evidente nelle ultime tre partite dove ha messo a referto tre assist e un gol. Il suo primo in questa Serie A, su rigore lunedì contro il Genoa. In allenamento sta facendo benissimo e si sta mettendo a disposizione del gruppo, tanto che c’è di più: «Chi lo vede tutti i giorni in allenamento sa cosa è in grado di fare con un pallone tra i piedi», segnala Sport Mediaset, dando una curiosità da Appiano Gentile su come Sanchez stia aiutando l’Inter nel suo percorso.