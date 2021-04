Bologna-Inter, 29ª giornata di Serie A: canale diretta TV e LIVE streaming

Bologna-Inter è in programma in questo weekend. Si va in campo per la ventinovesima giornata di Serie A. La decima del girone di ritorno. Inter impegnata in trasferta. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita

PARTITA

Bologna-Inter (29ª giornata del Campionato Italiano di Serie A 2020/21).

DOVE

Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

QUANDO

Sabato 3 aprile 2021 a partire dalle ore 20.45.

CANALE DIRETTA TV

Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite o 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (Canale 202 del satellite o 473 del digitale terrestre) e Sky Sport 251, accessibile solo agli abbonati.

APP LIVE STREAMING

Sky Go, utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma.

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Antonio Conte è ancora prima a quota 65 punti dopo aver battuto il Torino (vedi analisi tattica di Torino-Inter, ndr) e il lungo stop forzato. Il Milan (59), secondo, insegue a sei lunghezze, ma con Inter-Sassuolo ancora da recuperare. Il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic è undicesimo con 34 punti, tra Sampdoria (35) e Udinese (33). La distanza tra le due squadre in Serie A è di 31 punti (vedi classifica completa).

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Bologna-Inter a partire da oggi, con la conferenza stampa degli allenatori (Conte LIVE tra poco), le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.