Bologna-Inter, Mihajlovic si affida a Barrow in attacco. Poi tanti dubbi – SM

Bologna-Inter è in programma domani sera alle 20:45. I rossoblù, reduci da due vittorie consecutive in campionato, cercheranno di estendere la striscia positiva. Mihajlovic si affida a Barrow in attacco. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – Bologna-Inter è in programma domani sera. Mihajlovic, tecnico dei rossobIù, deve fare i conti con due pesanti assenze: Skorupski, fermato dal Coronavirus, e Palacio, squalificato. Al posto dell’estremo difensore polacco, tra i pali, dovrebbe agire uno tra Da Costa e Ravaglia. A guidare l’attacco ci sarà Barrow, che dovrebbe agire da prima punta, con Orsolini, favorito su Olsen, Soriano e Sansone a supporto. Davanti alla difesa dovrebbero agire Svanberg e Dominguez. La linea di difesa, invece, dovrebbe essere composta da Danilo e Soumaoro centrali con Tomiyaso e Dijks sulle corsie esterne.