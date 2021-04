Di Gennaro: «Sensi sa fare 3 ruoli. È intelligente, a Mancini piace molto»

Antonio Di Gennaro ha parlato del centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, a seguito del gol con Nazionale di Roberto Mancini contro la Lituania

DICHIARAZIONI – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” da parte di Antonio Di Gennaro sul centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, a seguito del gol con Nazionale di Roberto Mancini contro la Lituania. «Sono contento per Sensi, è un giocatore che a me piace molto, sa fare la mezzala, il regista e il trequartista. Parliamo di uno intelligente, che a Mancini piace molto: se recupera, se la gioca con Pessina, a meno che davvero non vengano concesse delle rose allargate come chiedono alcuni ct».