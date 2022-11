Bayern Monaco-Inter, due dubbi per Inzaghi. Occasione per Carboni?

Ci sarebbero due ballottaggi in corso in casa Inter in vista della partita contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi lancerà Valentin Carboni?

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, Simone Inzaghi schiererà il solito 3-5-2 nella partita che si disputerà questa sera tra il Bayern Monaco e la “sua” Inter. In porta Andre Onana. On difesa Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Partiranno dalla panchina dunque Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. A centrocampo Nicolò Barella e Kristjan Asllani e uno tra Henrikh Mkhitaryan e Roberto Gagliardini. Sulle fasce Robin Gosens e Raoul Bellanova. In attacco Lautaro Martinez con accanto uno fra Joaquin Correa e Valentin Carboni.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com