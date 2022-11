Zampini: «Juventus-Inter più importante del PSG! Ma dieci assenti»

La Juventus affronterà il PSG domani in Champions League (da già eliminata, può al massimo retrocedere in Europa League) e l’Inter domenica in Serie A. Zampini, in collegamento con Supertele su DAZN, valuta i prossimi due impegni della squadra di Allegri.

RIMANEGGIATA – Massimo Zampini non ha dubbi su cosa la Juventus debba concentrarci questa settimana: «La partita più importante alla fine è l’Inter perché in Champions League non dipenderà solo da noi. Per me l’Europa League rimane un obiettivo importante: alla Juventus nelle stagioni nere, e per fortuna non ne capitano tante, non devi crollare. Quella con l’Inter è una partita importante di sicuro, in campionato devi tornare. La classifica si è accorciata, a parte il Napoli, in una settimana abbiamo Inter e Lazio con dieci assenti ma è un’occasione: la Juventus o ricomincia a vincere uno scontro diretto o non può risalire. Massimiliano Allegri? A livello di formazione non avrà tante scelte, c’è Danilo squalificato (domani col PSG, ndr) ma gli altri sono quelli».