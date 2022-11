Champions League, 6ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League ma le ammonizioni non si azzerano: restano fino ai quarti inclusi, quindi i diffidati sarebbero squalificati nel prossimo turno (anche retrocedendo in Europa League) in caso di giallo.

CHAMPIONS LEAGUE – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 6ª GIORNATA

BAYER LEVERKUSEN-CLUB BRUGGE martedì 1 novembre ore 18.45 (Gruppo B)

Diffidati Bayer Leverkusen: Mitchell Bakker

Squalificati Bayer Leverkusen: Piero Hincapié (una giornata)

Diffidati Club Brugge: Tajon Buchanan, Simon Mignolet

Squalificati Club Brugge: Denis Odoi (una giornata), Raphael Onyedika (una giornata), Abakar Sylla (una giornata)

PORTO-ATLÉTICO MADRID martedì 1 novembre ore 18.45 (Gruppo C)

Diffidati Porto: nessuno

Squalificati Porto: David Carmo (una giornata), Mateus Uribe (una giornata)

Diffidati Atlético Madrid: Geoffrey Kondogbia, Stefan Savic, Diego Pablo Simeone (allenatore)

Squalificati Atlético Madrid: nessuno

BAYERN MONACO-INTER martedì 1 novembre ore 21 (Gruppo C)

Diffidati Bayern Monaco: Noussair Mazraoui, Marcel Sabitzer

Squalificati Bayern Monaco: nessuno

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez

Squalificati Inter: nessuno

LIVERPOOL-NAPOLI martedì 1 novembre ore 21 (Gruppo A)

Diffidati Liverpool: nessuno

Squalificati Liverpool: nessuno

Diffidati Napoli: Matteo Politano

Squalificati Napoli: nessuno

MARSIGLIA-TOTTENHAM martedì 1 novembre ore 21 (Gruppo D)

Diffidati Marsiglia: Eric Bailly, Jordan Veretout

Squalificati Marsiglia: nessuno

Diffidati Tottenham: Rodrigo Bentancur, Eric Dier, Pierre-Emile Hojbjerg

Squalificati Tottenham: Antonio Conte (allenatore, almeno una giornata)

RANGERS-AJAX martedì 1 novembre ore 21 (Gruppo A)

Diffidati Rangers: nessuno

Squalificati Rangers: John Lundstram (una giornata)

Diffidati Ajax: Edson Alvarez, Jurrien Timber

Squalificati Ajax: nessuno

SPORTING CP-EINTRACHT FRANCOFORTE martedì 1 novembre ore 21 (Gruppo D)

Diffidati Sporting CP: Hidemasa Morita, Manuel Ugarte

Squalificati Sporting CP: nessuno

Diffidati Eintracht Francoforte: Makoto Hasebe, Hrvoje Smolcic

Squalificati Eintracht Francoforte: nessuno

VIKTORIA PLZEN-BARCELLONA martedì 1 novembre ore 21 (Gruppo C)

Diffidati Viktoria Plzen: Tomas Chory, Vaclav Jemelka, Ludek Pernica

Squalificati Viktoria Plzen: Jhon Mosquera (una giornata)

Diffidati Barcellona: nessuno

Squalificati Barcellona: Sergio Busquets (una giornata)

REAL MADRID-CELTIC mercoledì 2 novembre ore 18.45 (Gruppo F)

Diffidati Real Madrid: nessuno

Squalificati Real Madrid: nessuno

Diffidati Celtic: nessuno

Squalificati Celtic: nessuno

SHAKHTAR DONETSK-RB LIPSIA mercoledì 2 novembre ore 18.45 (Gruppo F)

Diffidati Shakhtar Donetsk: Valerii Bondar, Yukhym Konoplia, Mykhaylo Mudryk

Squalificati Shakhtar Donetsk: nessuno

Diffidati RB Lipsia: nessuno

Squalificati RB Lipsia: nessuno

CHELSEA-DINAMO ZAGABRIA mercoledì 2 novembre ore 21 (Gruppo E)

Diffidati Chelsea: Connor Gallagher, Mason Mount

Squalificati Chelsea: nessuno

Diffidati Dinamo Zagabria: Arijan Ademi

Squalificati Dinamo Zagabria: nessuno

COPENAGHEN-BORUSSIA DORTMUND mercoledì 2 novembre ore 21 (Gruppo G)

Diffidati Copenaghen: Viktor Claesson

Squalificati Copenaghen: Davit Khocholava (almeno una giornata)

Diffidati Borussia Dortmund: nessuno

Squalificati Borussia Dortmund: nessuno

JUVENTUS-PSG mercoledì 2 novembre ore 21 (Gruppo H)

Diffidati Juventus: Fabio Miretti

Squalificati Juventus: Danilo da Silva (una giornata)

Diffidati PSG: Sergio Ramos

Squalificati PSG: Neymar (una giornata)

MACCABI HAIFA-BENFICA mercoledì 2 novembre ore 21 (Gruppo H)

Diffidati Maccabi Haifa: Omer Atzili, Neta Lavi, Abdoulaye Seck

Squalificati Maccabi Haifa: nessuno

Diffidati Benfica: Florentino Luis, Joao Mario, Gonçalo Ramos

Squalificati Benfica: Enzo Fernandez (una giornata)

MANCHESTER CITY-SIVIGLIA mercoledì 2 novembre ore 21 (Gruppo G)

Diffidati Manchester City: nessuno

Squalificati Manchester City: nessuno

Diffidati Siviglia: José Angel Carmona, Nemanja Gudelj, Erik Lamela, Gonzalo Montiel

Squalificati Siviglia: nessuno

MILAN-RED BULL SALISBURGO mercoledì 2 novembre ore 21 (Gruppo E)

Diffidati Milan: Fodé Ballo-Touré, Rade Krunic, Fikayo Tomori

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Red Bull Salisburgo: Nicolas Capaldo, Strahinja Pavlovic, Luka Sucic

Squalificati Red Bull Salisburgo: nessuno

Nella fase a gironi di Champions League si viene squalificati alla terza ammonizione, entrando quindi nell’elenco dei diffidati alla seconda.