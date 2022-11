Kruzliak arbitro di Bayern Monaco-Inter: precedenti solo uno e lontano

Kruzliak sarà l’arbitro di Bayern Monaco-Inter, partita della sesta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione slovacca, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match dell’Allianz Arena.



I PRECEDENTI – Bayern Monaco-Inter sarà la seconda partita per Ivan Kruzliak come arbitro dei nerazzurri. L’unica altra è molto lontana nel tempo, addirittura il 26 febbraio 2015 nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League col Celtic. Al Meazza, dopo il rocambolesco 3-3 dell’andata, finisce 1-0 con un eurogol nel finale di Fredy Guarin a valere la qualificazione. Nella circostanza espulso Virgil van Dijk, all’epoca ancora poco conosciuto, al 36′ per due gialli in nove minuti.