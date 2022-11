Bayern Monaco-Inter occasione per Asllani: esperienza preziosa

Bayern Monaco-Inter vedrà grandi cambiamenti da parte di Inzaghi. Nello specifico, la partita diventa un’occasione per Asllani.

PARTITA DIVERSA – Bayern Monaco-Inter è diventata una partita molto diversa dalle aspettative. Ai tempi del sorteggio sembrava il dentro o fuori decisivo. La trasferta impossibile in cui sperare nell’avversario già qualificato e giocarsi tutto. Invece gli uomini di Inzaghi hanno risolto la pratica girone addirittura con una giornata di anticipo. E quindi la sfida di Champions League con la prima del girone diventa una partita di transizione. In cui è annunciato un turnover pesante. Se non integrale. Il che fa nascere nuove opportunità. Soprattutto per un giocatore: Kristjan Asllani.

OCCASIONE PER GIOCARE – Il giovane regista non sta vivendo un inizio di stagione facile. Prima l’ombra di Brozovic e poi quella di Calhanoglu gli hanno lasciato poco spazio per giocare, dimostrare. Soprattutto crescere visto che parliamo di un giocatore con davvero pochissima esperienza in carriera. Anche prima dell’Inter. In nerazzurro fino ad ora tanta panchina, e la beffa di avere occasioni proprio nel momento più difficile della squadra. Ma la situazione sopra descritta lo spedisce in campo a Monaco. E l’opportunità per Asllani è preziosa.

DIMOSTRARE IN CAMPO – Certo, il turnover non manderà in campo l’Inter migliore. E l’avversario è di livello, in casa sua. Le condizioni insomma non sono il top. Ma Asllani potrà giocare senza pressioni. Da titolare, senza preoccupazioni né pesi. Solo il campo e il pallone. Una partita tutta per lui. Per assaggiare il calcio vero, imparare il più possibile, anche dagli avversari. E dimostrare. Sia il talento che i primi passi avanti.